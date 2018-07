普吉島2觀光船接連翻覆 至少7人失蹤

2018-07-05 22:36

〔即時新聞/綜合報導〕泰國觀光勝地普吉島(Phuket)今天驚傳載有大批遊客的2艘觀光船在外海翻覆,救災單位獲報後已趕往現場,有路過的拖船陸續先將遊客救起,據當地警方指出,至少有7人失蹤。

綜合媒體報導,泰國普吉島外海今天驚傳有兩艘載有大批觀光客的觀光船先後翻覆沉沒,其中一艘載有90人,據傳,意外發生時剛好有艘拖船路過,順利救起大約半數的遊客,救難單位獲報後也已趕往現場增援,船上的觀光客多數為中國人。目前搜救作業仍在持續進行。

另一艘觀光船則是載有39人,一樣是在外海遭遇大浪翻覆,但所幸這艘船的遊客均已獲救並返回岸上。

BREAKING: Rescue teams have rescued 90 tourist from Taiwan, Russia and China after two tourist boats captisize in southern Thailand resort of Phuket say at least seven are still missing. pic.twitter.com/jVLKkWwX82