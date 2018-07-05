泡溫泉餵小魚吃腳皮 女子竟6腳趾指甲斷裂脫落

一名美國女子在做了溫泉魚療後，雙腳共6個指頭發生指甲脫落的症狀，至少要1年才能恢復正常，學者則指出，類似症狀的發生機率可能比想像中更常見。（資料照）

2018-07-05 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕發源自土耳其的「溫泉魚療」，可能引發指甲脫落症？一名美國女子在做了溫泉魚療後，雙腳共6個指頭發生指甲脫落的症狀，至少要1年才能恢復正常，學者則指出，類似症狀的發生機率可能比想像中更常見。

綜合媒體報導，美國康乃爾大學威爾醫學院（Weill Cornell Medicine）助理教授兼指甲部門主任里伯奈（Shari R. Lipner）指出，這名20多歲的女子在6個月前讓俗稱「溫泉魚」的淡紅墨頭魚（Garra rufa）吃咬她的腳皮，不久後，她的6個腳指甲竟開始斷裂脫落。

里伯奈表示，這在醫學上稱為「脫甲症」（onychomadesis），通常與外力、受傷、感染或者遺傳疾病有關。但是女子毫無相關病史，也沒有進行其他可能造成脫甲症的因素，唯一的異常之處就是做了「溫泉魚療」。

雖然尚未經過正式的醫學實驗測試，但里伯奈認為有很高的機率是「溫泉魚療」引發脫甲症，而且類似情形可能比想像中更常發生。相關研究成果於前天（3日）發表在國際皮膚科醫學期刊《JAMA Dermatology》上。（Onychomadesis Following a Fish Pedicure）

不過，也有學者持反面意見。歐洲指甲協會的前主席托斯蒂（Antonella Tosti）就認為，這起案例並不能證明是「溫泉魚療」所引起，更可能是某種需要讓腳趾交疊的鞋子造成的。

「溫泉魚療」藉由讓小魚啃食患者的死皮，據說有助於促進新陳代謝、去角質，達到美容療效，在全球各地引起流行。但英國健康保護局專家曾指出，開放式的魚療溫泉可能造成細菌傳染，或是因小魚咬出的傷口流血，傳染愛滋病、C型肝炎等病毒。