北京中軸線申遺 列入毛澤東紀念堂遭質疑

2018-07-05 21:31

〔中央社〕中國北京市文物局宣布，將把北京「中軸線」上的14處「遺產點」申請為世界遺產。但其中已故中共領導人毛澤東紀念堂及人民英雄紀念碑，由於中共政治圖騰的性質濃厚，申遺適當性受質疑。

北京市文物局長舒小峰3日透過媒體直播節目表示，將把北京古城形成的「中軸線」申報為世界遺產，並以2035年為完成申遺的目標。

根據舒小峰的說法，北京中軸線上被列為申遺對象的「遺產點」，包括永定門、先農壇、天壇、正陽門及箭樓、毛主席（毛澤東）紀念堂、人民英雄紀念碑、天安門廣場、天安門、社稷壇、太廟、故宮、景山、萬寧橋、鼓樓及鐘樓共14處。

香港信報報導，部分人士質疑，將毛主席紀念堂和人民英雄紀念碑這些對中共具重大象徵意義的圖騰申遺，是「試圖讓中國模式得到世界認可」。

中國青年政治學院退休教授邢小群向美國之音（VOA）中文網表示，天安門是古蹟，是故宮的一部分；而人民英雄紀念碑的「意識形態化多點」。其他國家申遺的都是幾百和上千年的文物，「時間長一點，或文化氛圍重一些」，但再過上百年也名副其實。

邢小群認為，「中軸線」申遺「引起爭議也好，應該允許人家爭辯，允許討論，允許去粗取精，因為一般老百姓他也不了解這些」。

中國獨立學者章立凡則認為，毛澤東儼然就是「現代帝皇」，文化大革命期間「破四舊、立四新」，是中華文化的破壞者。將毛澤東紀念堂納入申遺項目「不符合人民價值觀」。

署名「軍功大夫」的中國網民則留言說，將中華文化文明傳統申遺，何必攜帶一個「摧毀中華文化文明最嚴重的人物」呢？