單身不要看！南非企鵝沙灘牽手散步 網友全被閃瞎

南非一對企鵝在海灘牽手散步，網友全被閃瞎。（圖擷自推特）

2018-07-05 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕愛情有多美好？讓這對企鵝告訴你！一名網友在網路上PO出一則貼文，並附上一對在沙灘「牽手漫步」的企鵝，超可愛、超有愛的畫面被轉推7萬多次，更吸引1萬多名網友留言表示：「好羨慕」。

一個帳號為「@freakingdani」的網友2日在twitter上PO文，並附上一對企鵝手牽手在沙灘漫步的影片，她表示這個影片是她姑姑去南非時所拍下來的，原PO看到後，完全被這兩個甜蜜的小傢伙收服。

不少網友留言：「天阿牠們太可愛了」、「比我男友還忠誠（哭）」、「會不會是外遇？」、「這是在拍婚紗照取景是不是」、「我居然魯到被企鵝閃.......」、「企鵝有女友，我沒有」。

但有的網友以為企鵝只會出現在南極，忍不住問：「為什麼都沒有人問牠們怎麼會在南非阿？」，結果讓大批網友笑炸，回他說：「親愛的，世界各地都有企鵝，南美洲、非洲、澳洲...等等」、「對不起我不是故意要笑但是哈哈哈哈哈，你是認真的嗎？」

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