單身不要看！南非企鵝沙灘牽手散步 網友全被閃瞎

2018-07-05 19:34

〔即時新聞/綜合報導〕愛情有多美好?讓這對企鵝告訴你!一名網友在網路上PO出一則貼文,並附上一對在沙灘「牽手漫步」的企鵝,超可愛、超有愛的畫面被轉推7萬多次,更吸引1萬多名網友留言表示:「好羨慕」。

一個帳號為「@freakingdani」的網友2日在twitter上PO文,並附上一對企鵝手牽手在沙灘漫步的影片,她表示這個影片是她姑姑去南非時所拍下來的,原PO看到後,完全被這兩個甜蜜的小傢伙收服。

不少網友留言:「天阿牠們太可愛了」、「比我男友還忠誠(哭)」、「會不會是外遇?」、「這是在拍婚紗照取景是不是」、「我居然魯到被企鵝閃.......」、「企鵝有女友,我沒有」。

但有的網友以為企鵝只會出現在南極,忍不住問:「為什麼都沒有人問牠們怎麼會在南非阿?」,結果讓大批網友笑炸,回他說:「親愛的,世界各地都有企鵝,南美洲、非洲、澳洲...等等」、「對不起我不是故意要笑但是哈哈哈哈哈,你是認真的嗎?」

my aunt just came back from South Africa and she sent me this video she took of this lil penguin couple ???? pic.twitter.com/TkBpT5z9RV