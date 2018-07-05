小鮮肉高材生！大馬新任部長又帥又年輕掀起話題

馬來西亞新任的青年與體育部長塞沙迪（見圖），年僅25歲，創下了馬來西亞史上最年輕部長職的記錄。（圖擷取自推特）

2018-07-05 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞首相馬哈地今年以92歲的高齡當選，不只突破高齡當選的記錄，在他本月初公布的最新內閣名單當中，其中1位部長人選也創下了馬來西亞最年輕部長的紀錄。

綜合媒體報導，馬來西亞新任的青年與體育部長塞沙迪（Syed Saddiq Abdul Rahman），年僅25歲，創下了馬來西亞史上最年輕部長職的紀錄，不只年輕引起關注，帥氣的長相也掀起不少話題，更特別的是，塞沙迪出身平凡家庭，坐上高位絕非「靠爸」。

在被選為部長之前，塞沙迪就已經擔任馬來西亞的國會議員，不只在政壇上有良好的表現，從政之前，塞沙迪還是位擅於辯論的高材生，曾代表大學至英國參加辯論比賽，原本計畫到英國牛津大學攻讀公共政策碩士學位的他，更為了政治之路而二度放棄高額獎學金。

塞沙迪在馬哈地的內閣中創下了不少「很酷」的新紀錄，他希望他的手下不要稱呼他為「部長（Yang Berhormat）」，直接用「兄弟（bro）」來稱呼他就好。切合他負責的部門，他也邀請他的官員們與他一起慢跑，用打破馬來西亞階級分明政治傳統的方式，逐漸樹立他親民、貼近年輕人的形象。