說個笑話？ 中國外交部：我們比任何人更關心劉霞的健康

各國政府、人權團體紛紛要求釋放劉霞，聯合國人權事務高級專員辦事處呼籲中國允許她赴海外就醫。（美聯社）

2018-07-05 18:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國諾貝爾和平獎得主劉曉波去年在關押期間病逝，遺孀劉霞自此之後遭官方軟禁，下落不明，各國政府、人權團體紛紛表達關切，中國外交部則強調，他們比任何人都更關注劉霞的健康。

綜合外媒報導，聯合國人權事務高級專員辦事處昨天呼籲中國政府，應釋放劉曉波的遺孀劉霞，准許她到海外就醫。中國外交部發言人陸慷回應，劉霞作為中國公民，中國政府會依法保護其合法權益，中國政府比其他國家的任何人更關心中國公民的健康狀況。

英國外交部亞太區部長費爾德（Mark Field）日前說，英國非常關心劉霞的狀況，要求中國政府讓劉霞重獲自由，並在尊重其意願下容許她出國；英國首相梅伊先前也對中國總理李克強表達對此事的關心，但中國外交部態度強硬，強調劉霞是中國公民，此事是中國政府對公民採取符合中國法律框架的行動，質疑英國有什麼資格提出要求。

劉曉波是中國民運人士、作家，因為在2008年共同起草《零八憲章》，遭當局以煽動顛覆國家政權罪判刑，後來在2010年獲頒諾貝爾和平獎，但無法前去領獎，最終於2017年7月13日病逝，是史上唯一一位從獲獎到辭世都未能獲得人身自由的諾貝爾得主，遺孀劉霞目前仍被中國軟禁，消息不明。