加拿大魁北克遭熱浪襲擊 至少18死

2018-07-05 18:30

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大中部及東部近日遭熱浪襲擊，魁北克省（Quebec）過去一週，就有至少18人因此身亡；加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）呼籲民眾做好防護措施。

綜合外媒報導，魁北克省蒙特婁市（Montreal）自上週五便連日高溫不斷，再加上濕度高，體感溫度狂飆，是近年來最嚴重的一波熱浪；許多中、老年人住在沒空調的房子裡，死於高溫所引起的併發症。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）則在推特上寫道：「我將與在這次熱浪中失去親人的家屬同在」；他也提到這波高溫將持續好幾天，呼籲大家做好保護措施，以確保自己與家人的安全。

加拿大環境部（Environment Canada）指出，這波熱浪將持續到5日；此外，除了魁北克省，安大略省（Ontario）、新斯科舍省（Nova Scotia）以及新不倫瑞克省（New Brunswick）也發布高溫警報。