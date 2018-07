加拿大魁北克遭熱浪襲擊 至少18死

2018-07-05 18:30

〔即時新聞/綜合報導〕加拿大中部及東部近日遭熱浪襲擊,魁北克省(Quebec)過去一週,就有至少18人因此身亡;加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)呼籲民眾做好防護措施。

綜合外媒報導,魁北克省蒙特婁市(Montreal)自上週五便連日高溫不斷,再加上濕度高,體感溫度狂飆,是近年來最嚴重的一波熱浪;許多中、老年人住在沒空調的房子裡,死於高溫所引起的併發症。

加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)則在推特上寫道:「我將與在這次熱浪中失去親人的家屬同在」;他也提到這波高溫將持續好幾天,呼籲大家做好保護措施,以確保自己與家人的安全。

加拿大環境部(Environment Canada)指出,這波熱浪將持續到5日;此外,除了魁北克省,安大略省(Ontario)、新斯科舍省(Nova Scotia)以及新不倫瑞克省(New Brunswick)也發布高溫警報。

My thoughts are with the loved ones of those who have died in Quebec during this heat wave. The record temperatures are expected to continue in central & eastern Canada, so make sure you know how to protect yourself & your family: https://t.co/JSPPsU80x9