泰受困洞穴13人爭學潛水 當局：先學會的先出來

目前最佳方案是透過潛水脫困，受困的13人開始學習潛水，救難單位表示會讓身體最好、學得最快的隊員先出來，其他人隨後出來。（路透）

2018-07-05 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕泰國北方清萊美塞12名青少年足球員，上月23日與25歲教練進入國家公園內的睡美人洞探索後失聯，經官方、多國專家連日搜尋，終於在2日找到他們，所幸他們全數生還，由於洞穴恐再次進水，救援人員已經開始教這些球員如何潛水，「先學會的先出來。」

綜合外媒報導，12名泰國少年足球隊員與1名教練在泰北一處地下洞穴探險失蹤10天後，被英國搜救人員發現全員皆存活，而且所有人健康狀況良好，但如何將他們營救出來是一大挑戰，本希望把洞穴內的積水抽除，讓受困人員重見天日，洞內的水位一度以每小時1公分的速度下降，前景看好，但由於當地隨時都有大雨發生，洞穴可能再次被淹沒，該方案遭到否決。

目前最佳方案是透過潛水脫困，救援人員已經潛入溶洞中，教受困的13人學習潛水，少年開始學習佩戴全罩面罩並練習呼吸，負責組織搜救行動的地方首長表示，會讓身體最好、學得最快的隊員先出來，其他人隨後出來。

儘管會有潛水專業人士護送，但此方案風險仍十分巨大，參與該救援行動的英國洞穴搜救委員會聲明說：「潛水條件仍艱難，任何讓13人潛水出洞的嘗試不應掉以輕心，當中有重大的技術挑戰與風險必須考量。」

美國洞穴援救專家米爾札（Anmar Mirza）也指出，「嘗試帶領經驗不足的潛水者穿越洞穴，是最危險的狀況之一」，一名身體強健的泰國海軍海豹潛水員就要花6小時才能游到洞穴入口。