美國老爸用假奶哺乳女兒露笑容 丈母娘看到超傻眼

紐鮑爾親餵女兒，被網友盛讚是宇宙級暖爸。（圖擷自Maxamillian Neubauer臉書）

2018-07-05 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕父愛好偉大！美國威斯康辛州（Wisconsin）一對夫妻上個月喜獲麟兒，但媽媽因為多重併發症昏迷住院，無法哺乳，新手爸爸在醫院幫助下，加裝假奶頭成功「餵奶」，照片PO上網後，立刻引發網友討論，大讚他是「宇宙級暖爸」。

據《WBAY-TV》報導，紐鮑爾（Maxamillian Neubauer）的妻子艾波（April Neubauer）因患有多囊性卵巢綜合症（Polycystic ovary syndrome），導致賀爾蒙嚴重失調，原本以為這輩子是沒有辦法有孩子了，沒想到仍克服疾病成功懷孕。

但懷孕的過程中，艾波因為本來身體就不好而相當辛苦，在上個月26日生產當天，因為子癲前症，造成艾波在生產過中癲癇發作，抽搐不止，院方當下緊急進行剖腹，最後保住母女平安，但艾波因太過虛弱必須進入重症病房觀察。

紐鮑爾初見女兒羅莎莉亞（Rosalia）時欣喜若狂，但面對妻子不在，無法達成當初兩人親餵孩子的承諾時，感到不知所措，最後院方建議他「代母上陣」餵飽自己的女兒。

紐鮑爾一口答應，利用醫院提供的「哺乳裝置」，裝上假奶頭與奶水注射器，看著懷裡的女兒，臉上露出滿滿的慈愛。

院方人員指出，這項哺乳裝置是提供給乳頭過於平坦或凹陷的新手媽媽使用，方便他們餵養寶寶，而紐鮑爾是他們醫院第一個使用此裝置的「爸爸」。

紐鮑爾的丈母娘一開始看到這景象也被嚇呆，後來發現是哺乳裝置才回神，紐鮑爾的暖爸行為獲得網友盛讚，稱他為世界最棒的老公、爸爸。

紐鮑爾並沒有覺得窘迫，反而覺得這是一個神奇的時刻。（圖擷自Maxamillian Neubauer臉書）