以死證明真心 男子提親遭拒舉槍朝頭部自戕

2018-07-05 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕印度博帕爾市（Bhopal）一名30歲的男子羅汗德（Atul Lokhande）本月初前往27歲的女友家提親，卻被女友家人拒絕，雙方爭執不休，女友父親竟要求男子以死證明真心，羅汗德就真的拿出手槍往自己頭部開槍，送醫後不幸腦死。

根據《NDTV》報導，羅汗德在印度人民黨青年團（Bharatiya Janata Party, BJYM）中擔任其中一名領導，本月3日晚上，他到女友家提親，但被女友父親拒絕，2人發生嚴重爭執，羅汗德猝不及防拿出事先準備的手槍，對著自己頭部開槍，這時羅汗德的叔叔在外頭的車中等他回去，聽到槍響，立刻過去查看並幫忙，和羅汗德的女友一同送羅汗德到醫院急救，經過搶救，羅汗德仍腦死，只能靠著呼吸器維持生命跡象。

自殺當天羅汗德曾在臉書上PO出40張與女友出遊的照片，並發文表示，女友的父親要他用自殺證明他的真心，如果他能活下來，就會不反對婚事，不然他們就等到下輩子再結婚，深愛女友的羅汗德表示，「沒有妳，我活不下去，所以我要去證明給你父親看，沒有人會跟我一樣愛你，我會永遠愛你，這種要求幾乎會讓所有的愛人因此放棄感情，只有我願意獻出生命。」

羅汗德的朋友表示，他們已交往13年，他好幾次跟女方家人提親都吃閉門羹，逼不得已才會做出這麼極端的選擇。

副警長喬達里（Dharmendra Choudhary）表示，警方將持續調查，釐清自殺原因跟臉書貼文是否一致。

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