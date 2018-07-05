南韓人對北韓好感度超越中日 逾半數國民信任北韓！

南韓人對北韓最高領導人金正恩的好感度為4.06分，對美國總統川普的好感度則為5.16分。（法新社）

2018-07-05 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕南北韓先前舉辦「文金會」，北韓不久後又和美國召開「川金會」，始得朝鮮半島局勢和緩許多，美韓領袖更是首次同台，露出和平曙光。而南韓智庫峨山政策研究院今日發部民調，探討「川金會與南韓人對周邊國家的看法」，在好感部部分，南韓人對北韓的好感度超過中國及日本，更創下2010年開始調查以來的最高分記錄。

根據南韓《韓聯社》報導，峨山政策研究院委託民調機構「Research & Research」真對南韓全國約1000名成年國民進行電話調查，結果顯示南韓人在滿分10中，對美國的好感度為5.97分，中國和日本分別為4.16分和3.55分，北韓則為4.71分，首次反超中國。另外，南韓人對北韓最高領導人金正恩的好感度為4.06分，超過日本首相安倍晉三的2.04分以及中國國家主席習近平的3.89分，對美國總統川普的好感度則為5.16分。

針對北韓是否會落實與美國之間達成的協議，有62.6％的受訪者認為會落實，峨山政策研究院認為，這和南韓國民對北韓的信任度有關，此次調查中也有54％的受訪者信任北韓，不過20至29歲的年輕一代對於北韓及金正恩的好感度較低，不太信任北韓。