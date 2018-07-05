強國連海外都管？ 中客赴日漫遊也上不了臉書

有一名中國網友抱怨，他到日本旅遊時使用中國最大電信商「中國移動」的國際漫遊，但是到達當地還是無法使用臉書、YouTube，甚至連Google地圖都不能用，驚覺「肉體在牆外，手機依然要翻牆」。（路透資料照）

2018-07-05 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕許多人到國外，都要使用漫遊或購買當地電信商的SIM卡，才能夠上網。有一名中國網友抱怨，他到日本旅遊時使用中國最大電信商「中國移動」的國際漫遊，但是到達當地還是無法使用臉書、YouTube，甚至連Google地圖都不能用，驚覺「肉體在牆外，手機依然要翻牆」。

《華盛頓郵報》報導，該中國網友以1天人民幣60元（約新台幣275元）的價格開通漫遊服務，原本以為到日本可以使用在中國禁止的網路服務，卻仍然無法使用臉書、YouTube和Google服務。他後來向中國移動反映了這些問題，對方退回了50%的漫遊費作為賠償。

有網友笑說，「肉體在牆外，手機依然要翻牆」。還有人笑他後知後覺，中國三大電信商的漫遊服務早就有同樣的問題，指本來漫遊就會傳回營運商，因為營運商在中國，所以自然按照中國的規定進行。

中國科技專家賽克絲（Samm Sacks）認為，中國尋求成為「網路超級大國」，北京希望制訂全球網路治理規則，這項計畫是為應對網路安全挑戰和支持國內技術，但不幸的是，這也增強中國政府監控經濟、社會和政治訊息的力量。