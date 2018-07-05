拳頭解決一切？川普曾問「何不出兵委內瑞拉」嚇壞官員...

川普曾徵詢幕僚出兵委內瑞拉的可能性。（彭博社）

2018-07-05 13:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國不滿委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）所領導的政權，對委國國家及個人祭出多項制裁。有美媒爆料，美國總統川普在一次討論如何處理委國問題的會議中，詢問「為何不直接出兵侵略」，讓現場官員感到相當震驚。

根據美聯社報導，川普與政府高層去年8月在一場美國對專制政府實施外交制裁的會議中語出驚人地表示，若想快速解決委內瑞拉對區域安全帶來的危害，為何不直接出兵？時任國安顧問麥馬斯特（HR McMaster）強烈反對，警告川普此舉勢必擦槍走火，美國在南美洲的盟友也會堅決反對這樣的做法。

但在隔天，川普仍公開表示對委內瑞拉採取軍事行動是可能選項，且他在接下來的一個月持續對拉丁美洲領導人提出軍事行動的主張，但所有人都不希望美國入侵委內瑞拉。

委內瑞拉是川普政府拉丁美洲政策的重點之一，委國在5月20日舉辦總統大選，結果由現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）以明顯差距贏得連任。美國副國務卿蘇利文（John Sullivan）放話譴責，這次的總統大選是「非法的」，並表示美國不會承認大選結果。