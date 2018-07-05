中國網軍史上最大擴編！傳已成功破解全球2大軟體

最近傳出中國軍方在北京和上海部署網路部隊，並在今年6月完成史上在大擴編，，強化管控各類網路和社群平台，以及對全球進行阻斷服務攻擊（DDoS）。（示意圖）

2018-07-05 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國軍隊近年來不斷增強網路實力，為網路戰做準備。最近傳出中國軍方在北京和上海部署網路部隊，在今年6月完成史上最大擴編，強化管控各類網路和社群平台，以及對全球進行阻斷服務攻擊（DDoS），目前已成功破解社群軟體Telegram和加密電子郵件ProtonMail。

《博聞社》引述中國軍方高層表示，此次網軍擴編方案，早已請中南海最高層核准，整個行動歷時半年，主要包括從各大軍事院校和科學研究機構，以及戰區選拔各類專業人才，再調查其身家背景，經過層層把關後，分別抽調上海和北京。

接近駐守上海網絡部隊高層的知情人士說，軍方已經全面更新最先進的軟硬體，除了繼續增強各類網路和社交平台的監控以外，對全球特定目標進行DDoS攻擊，將是「日常訓練」的主要任務。

報導提到，上海和北京的網路部隊能夠綜合運用DDoS攻擊的多種方式，進行協調作戰，並且已經進行數以萬計的遠程測試，掌握全球特定目標，實現從Gbps到高達Tbps級DDoS攻擊的方法，從而直接導致網站全面崩潰和徹底癱瘓。軍方高層知情人士說，目前網軍已經成功破解社群軟體Telegram和加密電子郵件ProtonMail。