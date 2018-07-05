宣告功能性滅絕！科學家新創技術可望延續北白犀種族

世上最後一頭雄性北白犀「蘇丹」健康狀況出現不可逆的惡化，已於今年3月接受安樂死。（路透）

2018-07-05 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕與時間賽跑！上世紀中葉起，北非白犀牛（又稱北白犀）遭人類大量獵殺，最後一頭雄性北白犀在今年3月死亡，世上僅存的2頭雌性北白犀已無法通過交配誕下子嗣，正式宣告功能性滅絕。為延續種族，科學家近日已成功在實驗室中創造具有雄性北白犀DNA的雜交胚胎，距離成功培育純種胚胎僅數步之遙。

綜合外媒報導，受大量狩獵及破壞棲地等人為因素影響，北白犀已於野外滅絕，而全球最後一隻北白犀「蘇丹」在今年3月19日接受安樂死後，北白犀族群正式宣告功能性滅絕，意即已無個體可進行繁殖。不過，科學家早前已展開一項計畫，希望能透過最新的胚胎培育技術，延續北白犀種族香火。

科學期刊《自然通訊》（Nature Communications）本週三（4日）刊出的一份研究報告指出，科學家首度結合冷凍的北白犀精子與南方白犀牛（又稱南白犀）的卵細胞，成功創造出雜交種胚胎。這次的創舉讓研究團隊士氣大振，未來將盡速從世上僅存的2頭雌性北白犀身上採集卵細胞，以培育出更多的純種北白犀胚胎。

由多國科學家組成的研究團隊表示，由於現存的2頭雌性北白犀母女「Najin」與「Fatu」皆無法受孕，胚胎將被植入雌性南白犀體內代孕，若一切順利，第1隻「人造」北白犀幼獸將在3年內出生，這個步入絕境的種族終能迎來新血。

此外，為提高北白犀卵細胞的供應同時確保遺傳多樣性，科學家現正加緊腳步，研究如何將死亡個體的冷凍皮膚細胞誘導發育成卵細胞。研究團隊指出，這種方法已在老鼠身上獲得成功，並直言對團隊技術充滿信心。