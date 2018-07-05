避諱習皇？中國商人申請「刁大大」商標被拒

「刁大大」疑似太像中國國家主席習近平簡體字的綽號「習大大」，被中國政府以「避諱」心態拒絕申請商標。（路透資料照）

2018-07-05 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國河北一名餐飲店老闆刁世平，向中國政府工商部門申請註冊「刁大大」商標，卻被當局拒絕，他再向法院提出申訴，先後連續遭到2法院駁回。「刁大大」疑似太像中國國家主席習近平簡體字的綽號「習大大」，被中國政府以「避諱」心態拒絕申請商標。

綜合媒體報導，北京市高級人民法院的行政判決書指出，刁世平先向中國國家工商行政管理總局商標評審委員會申請「刁大大」商標遭拒，刁世平向北京知識產權法院提出申訴，但被駁回。刁世平再向北京市高等人民法院提出上訴，但再次被駁回，理由為「有害於社會主義道德風尚或者有其他不良影響」。

法院表示，刁世平訴爭商標由漢字「刁大大」、對應拼音「DIAO DA DA」及圖構成，考慮到中國政治、經濟、文化的發展現狀，容易產生不良的社會影響，其申請註冊構成了商標法第10條第1款第8項所規定情形。

報導提到，習近平上任以來，在中國獲得「習大大」的綽號，而簡體字的「習」寫法為「习」，形似「刁」字。

《法國國際廣播電台》認為，中國政府是因為「避諱」心態作祟，「刁大大」的商標申請才會被法院刁難。「避諱」是中國歷史上，必須迴避君主、尊長的「名諱」的一種要求，通常只限於君主、尊長之本名。