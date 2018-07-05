不滿川普拆散移民家庭 女子國慶日爬自由女神像遭捕

女子爬上自由女神像基座後，與警方對峙數小時。（路透）

2018-07-05 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名女子因不滿川普的「零容忍」政策，在國慶日當天爬上自由女神像；另有7人身穿「廢除移民及海關執法局（ICE）」T恤遭捕，當局也因此撤離自由島（Liberty Island）上所有遊客。

綜合外媒報導，女子爬上自由女神像基座後，警方勸退她未果，雙方便僵持數小時，期間女子不斷表示，要求釋放被拘留的移民孩童，否則不會罷休；最後經不斷勸說下，警方用繩索等裝備，才將女子帶回地面。

這8人皆為抗議團體「Rise and Resist」成員，但組織成員昆恩（Martin Joseph Quinn）則澄清，雖有計畫抗議行動，但女子爬上自由女神像的行為，並不在示威計劃內。

在警方與女子對峙期間，當局也疏散自由島上所有遊客；負責自遊島上參觀行程的雕像遊輪（Statue Cruises）公司指出，7月4日是整年之中最繁忙的一天，但因這起攀爬女神雕像事件，足足減少了3000名遊客量。

女子爬上自由女神像，要求釋放被拆散的移民孩童。（美聯社）