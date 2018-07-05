「一國兩制」夢碎《BBC》：香港模式徹底喚醒台灣！

黃國昌認為，中國特色「人治」已完全全滲透香港社會，很多不公平。圖為「雨傘革命（Umbrella Revolution）」民眾掀起抗爭。（路透）

2018-07-05 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕7月1日是香港移交21週年，雖然中國、香港當局高度肯定一國兩制，香港民間卻有不同聲音，外媒《BBC》去年一篇專文撰文報導，認為一國兩制的香港模式已經徹底喚醒台灣的新聞，這幾天再度受到矚目，成為大家討論的焦點。

《BBC中文網》在去年香港移交20年之際，特別專文報導分析一國兩制的香港模式。報導指出，當初一國兩制想實施的對象其實是台灣，但時至今日，台灣網路上大多數人對香港目前的一國兩制表示同情，台執政的民進黨日前也發出聲明，香港的自治與民主自由持續衰退，一國已經凌駕兩制，盼北京正視港人需求，還給港人真正普選。

報導指出，一國兩制在1980年代初期，由中國領導人鄧小平提出，標明台灣當局社會、經濟制度不變，保有軍隊自由等，作為兩岸統一的參考，台灣總統蔣經國則在1982年回應，兩岸應該一國良制，直到1996年首次民主直選後，一國兩制說法漸漸不受台灣人青睞。

時代力量黨主席黃國昌則認為，香港一國兩制實施後，發現會有極端的差別，雖然中央高度肯定，但民間大多認為是虛幻的，回顧香港這20年，最大衝擊的絕對是法治，從原本的「高度法治創造高度金融商業」，到現在中國特色「人治」已完全全滲透香港社會，很多不公平。

黃國昌說，解嚴後的台灣，民主持續往前走，現在的年輕人不再是被教育「反攻大陸」的人們，台灣在走自己國家正常化道路，而香港的一國兩制經驗，也許徹底提醒台灣人，「原來中國的承諾是可以隨時變卦的」。