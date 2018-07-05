打造「無音爆超音速飛機」 美太空總署砸75億

美國太空總署即將開始著手打造「無音爆的超音速噴射飛機」，目前已與洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin）簽下2.475億美元的生產合約金，換算台幣則約為75.6億元。（歐新社）

2018-07-05 00:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署即將開始著手打造無音爆的超音速噴射飛機，目前已與航空巨擘洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin）簽下2.475億美元的生產合約金，換算台幣則約為75.6億元。

綜合外媒報導，飛機在達到音速時會產生音爆，美國太空總署想以特別的構造使飛機穿越空氣時，不會因震波產生聲響，將原訂稱為X-plane的無音爆超音速飛機改名為「X-59 QueSST」，將在11月以目前用來支援這項計畫的F/A-18大黃蜂式戰鬥攻擊機，展示未來應用於「X-59 QueSST」靜音超音速飛機的技術。

太空總署指出，當飛機以音速俯衝，除了飛機本身產生的音爆，地面也會反射音爆聲響，11月將於德州沿海的度假勝地加爾維斯頓城（Galveston County）進行技術測試，該城市位於墨西哥灣附近，能使F/A-18大黃蜂式戰鬥攻擊機產生更為響亮的音爆，但同時也更能顯現靜音技術的厲害之處。

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