南韓研究：自覺年輕的人 大腦衰老速度較慢

2018-07-04 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾大學發布最新研究指出，若人們自覺年輕，大腦衰老的速度也會相對減慢，這類人的大腦灰質占比較高，灰質則與聽覺、情緒、決策和自我控制能力有關，研究發布於《老化神經科學》（Frontiers in Aging Neuroscience）期刊。

根據《每日郵報》報導，首爾大學科學團隊對68名年紀介於59歲至84歲的民眾，進行腦部核磁共振掃描，並詢問他們「與你的真實年齡相比，你覺得自己多大了？」，並請他們回答「覺得比我的年紀還小」、「和我的真實年齡相同」或「感覺比實際年齡更老」。

68名實驗志願者被測試記憶力，並評估他們的認知功能，研究人員記錄受試者們自己介紹的性格特徵、有無憂鬱症狀等情形，發現自覺比實際年齡年輕的人們，大腦灰質占比較其他人高，同時擁有更好的記憶力，表現出健康樣態，且較不會心情低落。

首爾大學的崔（Jeanyung Chey）博士對此指出，「我們發現那些自覺年輕的人，具有年輕大腦的結構特徵」，對於自覺年老的人們而言，「可能需要評估他們的生活方式、習慣和所從事的活動性質，這些因素都可能導致大腦衰老」，崔博士認為，這類型的人們可能缺乏動力採取健康的生活方式，進而導致大腦的認知狀況走下坡。