男子性虐窒息遭女友肢解 排成「羊頭惡魔」準備獻祭

2018-07-04 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯西部奧廖爾（Oryol）地區在今年2月驚傳一名女子將男友勒斃後分屍的案件，原本大家都以為這只是沉迷性虐待的他們，在過程中男子不慎窒息而死，女方為毀屍滅跡才分屍。但是近日案情有了新發展，警方懷疑這名女子疑似有撒旦崇拜的情結。

根據外媒報導，21歲女大生萬吉娜（Anastasia Onegina）在今年2月上旬殺了24歲的男友辛可維奇（Dmitry Sinkevich）分屍。據萬吉娜供稱，因為兩人都喜歡玩虐待式性愛（BDSM），過程中辛可維奇窒息死亡，她怕被警方抓才分屍滅跡。而曾經目睹過現場的鄰居路博夫（Lyubov）還說當時辛可維奇的肉被掛在鉤子上，手腳被丟棄在垃圾桶，內臟裝袋放冰箱，十分血腥。

但是最新的案情發展顯示，當時現場的狀況不像目擊者所言，恐怕更加詭譎恐怖。根據警方調查，辛可維奇的血液全被抽乾；頭、手、腳和生殖器都被切下；嘴唇、耳朵等被放在冰箱內，其餘身體被萬吉娜排成惡魔的形象，律師米娜佐娃（Yulia Minazova）表示屍體的手指被切下來擺成內彎的樣子，腳趾也被砍下重組成蹄狀，宛如基督教「羊頭惡魔」巴風特。

宗教學者也表示，命案發生當晚，正好是那個月相週期（lunar cycle）中最後一個獻祭之夜（night of sacrifice），而這起分屍案很明顯就是為了獻祭的儀式做準備。

辛可維奇的繼母妮娜（Nina）坦言，她知道兒子與萬吉娜都是「惡魔崇拜者」，女方還會介紹許多有相同興趣的朋友給辛可維奇認識。在給兒子遺體下葬時，妮娜還拜託專家能夠將屍體組成原樣，沒想到專家竟回「這要怎麼拼？妳以為在玩拼圖嗎？」由此可知辛可維奇的屍體已經被嚴重破壞。

目前萬吉娜已經因謀殺及毀壞屍體的罪名遭逮捕，也在接受精神狀況評估，除非精神正常才會接受審判，否則就是接受強制性的精神治療。辛可維奇的家屬懷疑這起案件可能還有共犯，希望警方繼續深入調查。