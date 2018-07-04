美婦搭地鐵摔傷 爆哭求大家「別叫救護車，我付不起」

波士頓一名婦人不慎滑入月台縫隙，其他乘客協力推車廂。（圖擷取自YouTube影片）

2018-07-04 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕萬一遇到半夜肚子痛叫救護車，依照台灣《緊急醫療法》規定，判定為輕症病患要收約1400元，若被評為重症，則免收費。在美國波士頓1名婦人搭承地鐵下車時不慎摔傷，整條腿滑入月台和車中間，有好心民眾要替她叫救護車，結果她卻哭喊「我付不起3千美元（約9.1萬台幣），別叫救護車」！

綜合外媒報導，6月29日下午5時30分波士頓麻州大道站（Massachusetts Avenue station）發生一起意外，45歲婦人腿卡在月台縫隙，其他乘客上前幫忙推車廂，結果將婦人救出後，發現腿傷嚴重到見骨。

嚴重的傷勢讓婦人爆哭，但她更擔心的是救護車的費用，有好心乘客要叫救護車，她卻哀求說「你知道救護車費用多少嗎？」《波士頓環球報》記者克蘭莫（Maria Cramer）在推特描述案發經過，指稱婦人當時還哭著說「我負擔不起，一次3000美元的費用」。推文一出引起迴響，許多網友認為美國救護車收費過高，呼籲大家千萬不要在美國生病、發生意外。

波士頓緊急醫療服務局局長胡利（Jim Hooley）表示，緊急救護的運輸費用約1200至1900美元（3萬6600至5萬8000元台幣），但救護車費用常常高出很多，《華盛頓郵報》去年調查全美發現，救護車費用依經營業者不同，收費標準也不同，曾有案例收費高達8400美元（約25.6萬元台幣）。