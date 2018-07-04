在習近平頭上潑墨 女子稱反對中共暴政

2018-07-04 21:24

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國之音（VOA）中文網四日報導，一名中國女網友「@feefeefly」四日清晨在上海海航大廈前表示，反對中共獨裁專制暴政，並直播向中國國家主席習近平的宣傳畫像潑墨的過程，聲稱她對習近平恨之入骨，並要求國際組織介入調查中共對她實施的「腦控迫害」。該名女子據信已遭逮捕。

據報導，這段被該女網友稱為「行為藝術」的相關影片在「推特」等社群媒體上廣泛傳播。當天下午三點多，該名女網友推文聲稱，「現在我的門外有人一群制服的人。待會換好衣服就出去。我沒有罪。有罪的是傷害我的人和組織。」

之後，該推特帳號再無下文，但相關影片有許多網友跟帖表達關注。

該推特帳號一天前曾發出一則推文，表示「所有人應該有免於恐懼的權利。明天上街溜達，如果激怒我，那就撕吧。活著人不人鬼不鬼的被共產黨跟蹤監控滋擾一年多，我也忍受夠了！……」

美國之音致電上海市公安局宣傳處查證此事，接聽電話的工作人員表示，對此事不瞭解，建議記者發傳真提出採訪要求。

據報導，有網友將此事比作二十九年前向北京天安門城樓毛澤東畫像潑墨的湖南青年喻東嶽、餘志堅和魯德成。三人當年被判重刑。二○一六年，自海外歸國的中國留學生權平在推特上分享了身穿印有「習包子」、「大撒幣」字樣的「文化衫」，被捕後被控煽動顛覆國家政權罪。