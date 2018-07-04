他國中輟學自學程式設計 賣「吃雞」外掛5個月海撈億元

知名大逃殺遊戲《絕地求生》吸引許多玩家投入其中。（圖擷取自絕地求生遊戲官網）

2018-07-04 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕知名的大逃殺遊戲《絕地求生》吸引許多玩家投入其中，只要玩家撐到最後一刻就能「吃雞」，因此有不少玩家會使用外掛來讓遊戲更順暢，有人就看準這樣的心態，藉由賣外掛賺取暴利，一名男子在短短5個月就賺進了2300萬人民幣（約新台幣1億713萬元）！

根據《澎湃新聞》報導，中國四川警方日前逮捕了一名23歲的王姓男子，因為他建立一網路平台來販賣《絕地求生》等遊戲的非法外掛程式，破壞遊戲的公平性，短短5個月就有65萬筆交易成功，海撈2300萬人民幣。據悉王男在國中時因為搶劫導致輟學，而後自己透過網路上自學簡單的程式設計，架設了網站。王男也在雁江區開了一間實體店面，外頭掛著「洗車美容」的招牌，警方獲報後，在6月26日到店裡逮人，發現店裡哪有洗車的器具，整間店就2張辦公桌和2台電腦，王男當時還正獨自埋首敲鍵盤，實際上都是在賣外掛程式。

被捕以後，起初王男聲稱自己販賣的只是遊戲的輔助程式，並沒有違法情節，之後才供稱自己建立了網路平台讓商家和玩家交易，自己再從中抽2％的手續費，今年年初才剛上線時，半個月的營收就高達30萬人民幣（約140萬元台幣），之後平台上的交易金額每個月都多達數百萬人民幣，自己從中獲利了46萬元人民幣（約214萬元台幣）。