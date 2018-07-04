防止珊瑚白化！夏威夷州長簽署有害防曬油禁用法案

從2021年元月1日起，美國夏威夷州禁售含有二苯甲酮或甲氧基肉桂酸辛酯的防曬油，市面上70%防曬產品均含有此2類化學物質。（法新社）

2018-07-04 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國夏威夷有美麗珊瑚礁景致，州長大衛·伊蓋（David Ige）昨（3）日正式簽署5月間通過的防曬油禁用法案，從2021年當地商家禁止販售恐致珊瑚白化的非處方防曬油。

綜合外媒報導，70%的市售防曬油中，均有添加二苯甲酮或甲氧基肉桂酸辛酯，讓使用者的皮膚能夠隔離紫外線、免受曬傷之苦，但維吉尼亞州的非營利科學環境實驗室的研究指出，在夏威夷海域觀察到高濃度的這2類化學物質，會損害珊瑚於幼蟲階段的DNA造成異常，最終使珊瑚白化，該研究發布於《環境污染與毒理學檔案》期刊（Archives of Environmental Contamination and Toxicology）。

但新法案並非所有人都支持，美國皮膚病學會於5月發表聲明指出，此法案的限制可能會導致居民患得皮膚癌，特別是出現黑色素瘤，夏威夷皮膚癌居民比例，與全美國平均值相比高出30%。

英國南安普敦大學（University of Southampton）珊瑚礁實驗室負責人偉德曼恩（Jörg Wiedenmann）根據《自然》期刊的研究，對此法案指出，在遊客聚集地立此法案立意良善，但想真正解決珊瑚礁死亡危機，還須重視海溫異常、過度捕撈、抵禦珊瑚天敵等問題。