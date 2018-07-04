男子路上巧遇情敵 BMW直開過去撞飛他

克拉克當天騎著機車，被麥青開的BMW迎頭撞上，人在空中飛了2圈重摔在地上。（圖擷取自每日郵報）

2018-07-04 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名男子開車忽然看到對向車道有多年前的情敵，正騎著機車駛來。男子忽然故意切換車道，直直往情敵的方向開，最後將情敵撞飛，導致其重傷。上個禮拜四法院認定男子是蓄意傷人，判他13年刑期。

根據外媒報導，去年8月28日，麥青（John Boyle-Matcham）在自己的BMW座車上看見對向車道一個熟悉的身影，認出這個人正是多年前的情敵克拉克（Jamie Clarke），麥青想起過往種種，忽然怒火中燒，急轉方向盤橫越車道，迎面撞向克拉克的機車，克拉克當場連人帶車飛到空中，轉了2圈後重摔在地上，而麥青則是揚長而去，並把肇事車丟棄。

克拉克當時被緊急送醫後，住院2個月，就算一直到今天還是只能拄著拐仗走，右手也不再靈活自如。克拉克表示，多年前自己與女友吵架，麥青企圖趁虛而入，於是自己警告麥青不要介入他和女友的感情，從此兩人結下樑子。

麥青則是對法官聲稱當時他只是想嚇嚇克拉克，以為對方會緊急煞車「犁田」，從未想過要撞飛他，他也在庭上向克拉克道歉。但是陪審團一致認為，麥青蓄意傷人之情節太過明顯，決定重判其入獄13年。