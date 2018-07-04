香港記者遭警暴打圍毆 投訴竟回應「無法追查」

香港《明報》一名記者2016年初採訪旺角魚蛋革命事件遭警員圍毆，遭圍毆的過程也被其他媒體拍到影片。（美聯社）

2018-07-04 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕香港《明報》一名記者2016年初採訪旺角魚蛋革命事件遭警員圍毆，遭圍毆的過程也被其他媒體拍到影片，事後案件轉介至投訴警察課，事隔兩年，投訴警察課回覆，兩項涉及警員「毆打」記者的指控，分別列作「無法追查」及「無法完全證明屬實」。

綜合外媒報導，2016年2月10日凌晨鄧姓記者在一輛雙層巴士上層採訪魚蛋革命，隨後遇到警察清場，記者也立即表明身分，並配合警員呼籲離開。但記者離開巴士後，立即遭到在場警察持警棍暴打及狂踹，其他媒體清楚拍到事件經過。該名記者在事件中頭部和手指受傷，後腦需縫一針。

鄧姓記者表示對調查結果不能接受，聲稱多間傳媒都拍得事發片段，對投訴被列為「無法追查」及「無法完全證明屬實」感到難以理解，將要求覆核並考慮循法律途徑追究。

投訴警察課回應，已全面調查事件，包括查問有關人員、證人、相關紀錄及報告。投訴課表示「有若干可靠的證據支持指控，但這些證據未能充分證明投訴屬實」，故列作「無法完全證明屬實」。投訴課補充，會將相關事件記錄及通知有關人員作出適當紀律行動。

據香港大學民意調查顯示，自稱是香港人民保母的警察，多年來的民望，都名列各大紀律部隊榜末。