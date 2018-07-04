西班牙研究：每天吃60公克堅果 精子更強壯健康

許多人長年受到不孕症的困擾，根據西班牙最新的研究，男性只要每天吃兩把堅果（約60公克），就能有效增加精子的數量與質量，大大降低不孕的可能性。示意圖。（法新社）

2018-07-04 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕許多人長年受到不孕症的困擾，根據西班牙最新的研究，男性只要每天吃兩把堅果（約60公克），就能有效增加精子的數量與質量，大大降低不孕的可能性。

綜合外電報導，西班牙研究團隊將119位18到35歲間的健康男性隨機分為兩組，在1組的日常飲食中加入60公克的堅果類，另外1組則維持不變。總長14週的實驗結束之後，研究團隊發現每天在飲食中增加60公克堅果的男性，精子的數量增加14%、精子質量提高4%、精子活動力提高6%、精子的形狀與大小變優1%。

主導本次研究的西班牙教授沙勒斯希特斯（Albert Salas-Huetos）指出，過去已經有研究表示精子的質量與數量與飲食息息相關，而這次的研究則證實了包含維他命C、維他命E、硒、鋅、Omega-3、葉酸等必要成分都能透過攝取堅果取得，並對男性精子有正面的影響。

過去的研究指出，大約每7對夫婦就有1對有不孕的困擾，其中有大約4成至5成是由於男方的精子不夠健康，倫敦女性專科診所的主任麥克龍（Nicholas Macklon）則表示，「這項研究對於生育有相當大的幫助」，也能讓醫生清楚哪些食物對於提高受孕成功率有幫助。