「巴比倫」颱風肆虐 沖繩世界遺產城牆崩塌

2018-07-04 18:00

〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩著名世界遺產「今歸仁城遺跡」日前遭「巴比倫」颱風襲擊，城牆坍塌，幸無傳出人員傷亡，相關單位也承諾將立即開始動工修復。

綜合外電報導，2日上午，今歸仁村教育委員會的職員巡視時發現，主城郭東側的石頭城牆出現坍崩，範圍達寬9.7公尺、高6.4公尺，研判是遭日本今年第7號颱風「巴比倫」的暴風及大雨襲擊導致。

負責管理文化財產的人員表示，沒想到這次颱風會對遺蹟造成如此大範圍的損害，目前已在附近拉起封鎖線，防止遊客靠近，並向文化廳提交「毀損申請」，與文化廳一同商討修復方法。