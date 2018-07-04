捨命護主！小黃金遭響尾蛇咬腫臉 獲網封「英雄」

牠遭響尾蛇咬腫臉，所幸並無生命危險。（擷取自臉書）

2018-07-04 15:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州一名女子日前帶著愛犬外出散步，途中差點遭到響尾蛇噬咬，結果狗狗奮勇上前替她擋下來自毒蛇的攻擊，自己的臉頰卻被咬中而高高腫起，如今這段英勇的故事在網路上瘋傳，網友們紛紛大讚這隻忠犬是個不折不扣的英雄。

美國女子寶拉（Paula Godwin）上週五（29日）早上帶著6個月大的黃金獵犬陶德（Todd）與另一隻狗狗在郊區散步，享受當天美好的早晨，沒想到就在下山途中，她在不經意之下差點踩到一條響尾蛇，後者為了自衛，立即向她發動攻擊。

就在此危急時刻，陶德飛撲上前替主人擋下蛇吻，但側臉卻被響尾蛇牢牢咬住，痛得牠不停悲鳴，響尾蛇則趁機逃脫，並未繼續做出攻擊。寶拉見狀立即把陶德一把抱起，送至鄰近的動物醫院急救，所幸在注射蛇毒血清後，牠最終保住一命。

寶拉事後把過程及照片PO上臉書，只見陶德單側臉頰及吻部高高腫起，比另一側大上一、兩倍，看上去有點滑稽，但寶拉毫不在意，直呼「這就是英雄的長相」，而網友們也紛紛回文替這隻忠犬祈福「英雄快快康復」、「可愛的小戰士趕快好起來！」

陶德復原狀況良好，臉上的腫傷已慢慢消退。（擷取自臉書）