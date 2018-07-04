香港指標性判決！ 同性伴侶獲配偶簽證留港

一對英國籍女同志於2011年在英國註冊為同性伴侶，一人婚後前往香港工作，另一人申請配偶簽證卻被香港入境處拒絕，今天香港終審法院判決女同志勝訴。圖為香港去年舉行的同志大遊行（Hong Kong Pride Parade）畫面。（美聯社）

2018-07-04 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕一對英國籍女同志於2011年在英國註冊為同性伴侶，一人婚後前往香港工作，另一人申請配偶簽證卻被香港入境處拒絕，今天香港終審法院判決女同志勝訴。

綜合港媒報導，這對女同志代號分別是QT與SS，2011年兩人在英國註冊為同性伴侶，SS婚後前往香港工作，QT則在2011年和2014年申請配偶簽證入港，結果被香港入境處拒絕，導致無法工作，QT對入境處提告，但被判敗訴，她去年中提出上訴，結果勝訴，入境處提出上訴，今天香港終審法院判QT勝訴，案件落幕。

報導指出，終審法院書面判決指出，婚姻和民事伴侶均受英國法律認可，現行香港一夫一妻婚姻中的配偶政策與鼓勵人才加入香港勞動力的目標背道而馳。

對此，QT的委任律師韋智達表示，QT對判決感高興，認為終審法院捍衛了她身為同性戀者的權利。入境處則表示，尊重終審法院的判決，正審慎研究，會按情況徵詢法律意見。