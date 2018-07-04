中國黨媒批浮誇文風 網民吐草「罵自己」

2018-07-04 14:42

〔中央社〕中國近來出現許多貶抑嘲諷外國、凸顯中國好的文章。中國黨媒人民網今天推出系列第3篇批評文章，指文風浮誇只會誤國害民。不過，許多網友吐槽：「這不是在批評自家報紙嗎？」

2日起，人民網刊發「三評浮誇自大文風」系列，首篇「文章不會寫了嗎？」評論稱，跪求體、哭暈體、嚇尿體等文風易夜郎自大，3日「中國人不自信了嗎？」二評文章指出，用浮誇文風講荒誕故事，反過來會自食其果。

4日「文風是小事嗎？」一文稱「文風連著黨風民風」，指一些自媒體的浮誇文章激增民粹情緒，導致民眾「看不清事實真相，看不到真實差距，平添浮躁傲慢風氣」。

這篇文章在批評這類「靠貶低別人、吹噓自己來耍威風、逞能耐」的網文誤國害民之餘，也不忘熱捧中共總書記習近平。

文章說，好文風就是要「短、實、新」反對「假、大、空」，並舉出習近平2003年任中共浙江省委書記時在浙江日報開辦的「之江新語」專欄文章為例，「每篇不過寥寥3、500字，引經據典論述有力，講道理淺顯易懂，談問題直擊痛點。」

對於人民網這系列批評浮誇自大文風的文章，不少網友質疑「這幾年的浮誇風是誰吹起來的？至少是被鼓勵的」、「誰開的先河，心裡沒點數嗎？」直指人民日報及其下屬以煽動民族主義情緒聞名的環球時報，也是這類文風的實踐者。

有網友說，官媒先前以影片「厲害了我的國」帶節奏是「上梁不正下梁歪」，這類新聞或文章如果有人在留言區寫下相反意見，就會招來一群「小粉紅」圍攻。

人民網連3天刊發批評文章，時間點正值中美貿易摩擦升溫之際，對媒體言論的相關指導似有跡可尋。

6月底網路傳出一份文件，官方要求媒體淡化對「中國製造2025」的宣傳，並要求媒體不要向美國總統川普粗俗攻擊，演變成罵戰。6月24日，中國科技日報總編輯劉亞東批評中國科學技術與西方差距很大且受制於人的文章，登上了人民日報新媒體俠客島。

有網友認為，這類提高自己、貶抑別人的浮誇文風其實「早就應該整治」。