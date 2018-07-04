傻眼！準女教師遭拒發資格證 理由竟是因太矮...

中國貴州一名女子小李為了當老師，進入陝西師範大學當公費生主修英語。未料，讀了四年好不容易要畢業，也找到教師職缺，卻因為太矮無法參加教師資格認定。（圖翻攝自陝西師範大學官網）

2018-07-04 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國貴州一名女子小李為了當老師，進入陝西師範大學當公費生主修英語。未料，讀了四年好不容易要畢業，也找到教師職缺，卻無法參加教師資格認定，詢問校方卻獲得太矮的回應，忍不住質疑，「當年為什麼要錄取我？」，以及辛苦是否要白費了。

《西部網民生熱線》報導，小李表示，5月底去學校做畢業體檢，測量出來身高140公分，半個月後接獲通知，「因身高未達標，不能參加教師資格認定」，此舉不僅學位泡湯、已簽約工作飛了，同時可能會讓她面臨違反公費生合約的風險。

報導指出，根據當地規定，男性身高必須超過155公分，女性至少要有150公分，達不到者都算不合格。小李指出從未有人告知她，申請教師資格會有高矮限制，當初的入學簡章內也沒載明，然而「當年陝西省執行的《陝西省申請教師資格人員體檢標準及辦法》確有明文規定。

報導提到，小李質疑，「我的身高既然不符合要求，學校當年為什麼要錄取我？」「學校難道不清楚嗎？現在快畢業了，才說拿不到證，我的損失誰來承擔？」教師證楊姓承辦人建議小李應與教育廳溝通，教務處人員透露，此事已向上陳報，希望能有個好結果。官方回應，小李的案例會以特殊方式處理，並且計劃明年取消身高限制政策。