中國自喜研發雷射槍 慘遭外媒打臉：科學上不存在

2018-07-04 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國宣稱已經成功研發雷射槍，並且已經準備量產，可以攻擊1公里內的目標，被分類為非致命武器，預計用在警方反恐和拯救人質。此說法被外國媒體質疑，指這種雷射槍在科學上不可能存在，稱這種雷射槍是在「胡扯」。

香港《南華早報》報導，雷射槍能夠產生肉眼看不到的光束，這些光束能夠穿透玻璃窗戶，讓人體皮膚和纖維組織「瞬間碳化」。一名雷射武器專家表示，這種雷射槍能夠在瞬間讓衣服焚燒，而如果人穿的衣服是可燃物質，這個人就會著火。

報導還說，這個雷射槍的型號為ZKZM-500，已經可以進行量產，屆時將會配備武警用作反恐和拯救人質等。

新聞媒體網站《Big Think》以「科學稱中國的AK-47雷射槍是胡扯（bullshit）」報導提到，雷射槍從物理來看，根本不可能存在，單從電池來看就不太可能，想要發射1公里遠的熱雷熱光束，就要攜帶超過上百公斤的電池，才能提供所需的能量。

另外，發射後的雷射光會經過空氣，雷射光的熱量會立即被散發，如果在一家普通大小的屋子內發射雷射光，室內會出現很不舒服的高溫，所以也就根本不是「瞬間碳化」了。澳洲媒體《商業內幕》也對雷射槍一些描述非常可笑，例如雷射槍已經被調整到一個看不見的頻率，且它完全沒有聲音，可以讓襲擊看上去像是場意外，因為沒人知道是誰襲擊的。