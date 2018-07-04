男記者播報遭俄國正妹連番強吻 爽到眼睛瞇成一線...

原本正經報導新聞的記者，在遭到俄羅斯正妹連番親吻攻擊後，忍不住爆出燦爛笑容。（圖擷自YouTube）

2018-07-04 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕世界盃足球賽熱鬧開打，各國記者也大陣仗到俄羅斯報導球賽，但不時傳出女記者在播報期間，遭男球迷強吻襲胸等性騷擾事件，不料連男記者也難逃魔手，一名韓國男記者在與棚內連線時，遭到2位俄羅斯正妹輪番強吻，讓他忍不住露出燦笑表情。

韓國《MBN新聞》男記者全光烈（전광열，音譯），1日正在俄羅斯喀山報導韓國與德國的賽事新聞，當他與棚內連線報導時，突然遭到1名身穿白衣的金髮正妹「奇襲」，摟住記者偷親一下，男記者起初十分敬業，不動聲色地繼續報導，不料下一秒又1名披著俄羅斯國旗的黑髮正妹入鏡，她同樣摟住男記者對其猛親一口。

遭到正妹親吻連擊後，男記者再也按耐不住，在鏡頭前爆出燦爛的笑容，笑到眼睛都瞇成一條線，此畫面傳回棚內，讓兩位主播看後不禁也笑了，其男主播更讚「MBN記者在俄羅斯人氣最高了」。男記者臉上綻放出幸福之花，笑到眼睛都瞇成一條線。

許多網友看到影片後，也紛紛留言「希望他的妻子沒看到這段報導」、「我也想去俄羅斯當記者」、「世界盃還沒結束，現在飛還來得及」，不過也有網友諷「女記者被親叫騷擾！男記者被親叫福利」。

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