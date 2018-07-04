噴淚！泰受困足球員洞穴慶生 母臉書打氣「快出來了」

泰國北方清萊美塞12名青少年足球員，日前與教練進入國家公園內的睡美人洞探索後下落不明。經過官方、多國專家10天搜尋，2日終於找到人，且全數生還。（歐新社）

2018-07-04 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕泰國北方清萊美塞12名青少年足球員，上月23日與25歲教練進入國家公園內的睡美人洞探索，下落不明。經過官方、多國專家10天搜尋，2日終於找到人，且全數生還。巧合的是，隔天是其中一名受困者彭帖（Duangpetch Phromthep）的14歲生日。他的母親奇肯東（Pichaya Keawkemtong）得知好消息，除了放下心中大石，也不忘在臉書獻上祝福，並打氣加油「很快就可以出來了」。

綜合媒體報導，昨天晚間7時許，奇肯東在臉書貼出多張似彭帖先前的慶生照，並稱「多姆（暱稱），生日快樂，這是很幸運的一天，我希望你開心，知道你就快出來了，我好高興」。

不過，專家可不這麼樂觀，因為營救行動恐長達4個月，目前僅能先提供多個月份的糧食，讓13人得以存活下去。據了解，搜救人員未來打算訓練他們如何潛水，並在專業人士陪同下離開洞穴。

清萊府首長歐薩塔納空（Narongsak Osatanakorn）透露，經過身體健康評估，這些男孩多數處於綠燈狀態，代表情況穩定；少數受傷或輕傷者，則被列入較為嚴重的黃色警戒。