強國看了又要崩潰！嫩妹在美棒球場清唱台灣國歌

台灣棒球亞運代表隊與美國大學NCAA聯盟組成的明星隊進行的其中一場交流賽，請到一名台美混血的少女演唱台灣國歌，許多人被歌聲所感動。（圖擷取自YouTube）

2018-07-04 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國經常在國際場合打壓台灣，但看到這則新聞恐怕要崩潰了！台灣棒球亞運代表隊，最近由總教練許順益帶隊至美國北卡羅萊納州訓練。與美國大學NCAA聯盟組成的明星隊進行的其中一場交流賽，請到一名14歲台美混血的少女演唱台灣國歌，許多人被歌聲所感動。

綜合媒體報導，30日台灣棒球代表隊與美國交流的比賽中，請來洛麗中文學校九年級學生羅凱莉（Kylie Robinson），在坦帕灣光芒的小聯盟球隊杜罕公牛（Durham Bulls）主場開場儀式演唱台灣國歌。

比賽之前，當地台灣社區正在苦惱要找誰來唱國歌時，就想到羅凱莉的名字。羅凱莉說，她從2013年到2015年住在台北，在學校每週都要唱1次國歌，所以歌詞已經記在她的腦海中了。

羅凱莉表示，她從未在公開場合唱過這首歌，而且台灣國歌都常都有交響樂隊伴奏，氣勢非常磅礡，所以這次清唱讓她很緊張。現場許多人即使不懂這首歌的意涵，但對羅凱莉的歌聲印象深刻，台灣國家隊員也都向她擊掌，顯示對她的演唱認同。

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