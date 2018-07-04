願為台而戰卻主張維持現狀？ 紐時探討關鍵在這...

今年4月，台灣民主基金會發布「2018台灣民主價值」民意調查，結果發現若中國進行武統，有近7成的人願意為了台灣上戰場。圖為金門防衛指揮部執行漢光演習實兵操演。（資料照）

2018-07-04 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕今年4月，台灣民主基金會發布「2018台灣民主價值」民意調查，結果發現若中國進行武統，有近7成的人願意為了台灣上戰場，但被問到兩岸關係，「維持現狀」是最主流選項。調查研究者之一、中研院副研究員林宗弘接受《紐約時報中文網》專訪，對民調進行深入探究。

林宗弘接受《紐約時報中文網》專訪指出，台灣年輕一代對台有高度認同，但「維持現狀」卻成為主流選項，原因在於「訪員效應」（interviewer effect），受訪者為了避免政治爭論而模糊回答。林宗弘說，若根據「中國效應調查」，會發現40歲以下世代支持台獨其實超過50%。

報導指出，林宗弘分析，「維持現狀」隱藏了真實的政治立場，藍營與綠營執政期間，相反立場者都會流入「維持現狀」，避免紛爭。林宗弘認為，「維持現狀」無法被當作是一種認同，而是統獨雙方面對共同生活時的合作策略，這也影響了總統蔡英文的政策立場。

本報報導，「2018台灣民主價值」顯示，若因台灣宣布獨立，導致中國武力攻台，有55%民眾願為保衛台灣而戰，若中國為統一台灣而對台使用武力，有67.7%民眾願為保台而戰。

針對台灣與中國的關係的各種說法調查，2.4%主張盡快宣布獨立；15%主張維持現狀，以後走向獨立；27.8%主張永遠維持現狀；34%主張維持現狀，看情形再決定獨立或統一；14.3%主張維持現狀，以後走向統一；僅1.5%民眾主張應盡快統一。