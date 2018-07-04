不敢刪文？ 中網友慶祝美國獨立日竟求美解救中國

美國在微博上轉貼獨立日慶祝訊息。（圖翻攝自微博）

2018-07-04 07:41

〔即時新聞／綜合報導〕7月4日是美國國慶日「獨立日」（Independence Day），而美國駐中國大使館也在微博貼文慶祝，該文引發諸多網友留言，有趣地是，許多網友留的言可說是大踩中國底線，該文卻仍未被微博官方刪除。

美國駐中國大使館在微博表示，為了慶祝獨立日將於7月4日閉館，並介紹在美國，許多人會遵循傳統，用放煙火的方式慶祝獨立日。而放煙火的傳統源自於美國第二任總統亞當斯（John Adams），他在給妻子的信中說，鐘聲、篝火和閃亮的光芒，從美國大陸的這一端延續到那一端，永世無窮。

這篇貼文底下有許多中國網友留言，像是「美帝國慶節快樂啊」、「美利堅，人類的希望」，有網友則大踩中國底線，「美利堅能拯救中國的一切」、「請求美國解救被中國政府高房價扒皮喝血抽骨的年輕人吧」、「希望有一天中國也能和日韓一樣，得到美國軍隊的庇護，共享民主價值」、「羨慕美利堅有沒有違反什麼，好怕」。

值得注意的是，新浪微博近年來加強管控力道，對於批評國家或共黨的文章都難逃刪文命運，但先前美國在駐中國大使館微博上PO出航空業更改國籍事件，訓斥中國，該篇貼文沒有被刪，連中國網友都嗆聲「怎麼不敢刪了？」