16歲少女一覺不醒... 衛生棉條引發中毒休克身亡

衛生棉條示意圖。（路透資料照）

2018-07-04 07:12

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大一名16歲少女莎拉（Sara Manitoski），2017年3月

參加校外教學旅行期間，第二天早上一直沒有醒來，經送醫搶救仍然不治，事隔一年多，當局公布驗屍報告，證實莎拉的死因為「中毒性休克症候群（Toxic Shock Syndrome）」，元兇則是莎拉使用的衛生棉條。

綜合外媒報導，2017年3月，莎拉在溫哥華附近的霍恩比島參加校外教學，隔天早上同學們吃完早餐，發現莎拉仍然躺在床上不省人事，緊急送醫後，莎拉仍然不治身亡。

驗屍報告指出，莎拉使用的衛生棉條上驗出金黃色葡萄球菌，莎拉也出現中毒性休克症候群。溫哥華島的醫療衛生官員表示，這是相當罕見的案例，可能是使用衛生棉條感染，而長時間使用也可能導致更廣泛的感染。

根據加拿大衛生部的報告，當某些金黃色葡萄球菌菌株產生毒素，進入血液時會發生中毒性休克症候群。最初的症狀類似於感冒，可能出現高燒、噁心、嘔吐、腹瀉、頭暈、昏厥和迷失方向。

無獨有偶，美國加州一名女模特兒勞倫·沃瑟（Lauren Wasser）6年前因使用衛生棉條，遭細菌感染，也引發中毒性休克症候群，一度性命不保，最後雙腿截肢，但她仍勇敢繼續站上伸展台。