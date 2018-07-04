維吾爾活動人士母親遭關押1年 最後死於「再教育中心」

2018-07-04 07:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國對新疆地區維吾爾族加強管控，更有許多維吾爾族人因宗教信仰和民族身份被關進「再教育中心」，而日前傳出世界維吾爾大會總書記艾沙（Dolkun Isa）的母親被關進「再教育中心」後在監禁過程中離世，艾沙本人也證實此事。

綜合外媒報導，流亡德國的艾沙上個月從朋友得知，78歲的母親在5月17日離世，不過當時因為電話不通，所以無法得知母親是否也是被關進「再教育中心」後死亡，而近日他透過《自由亞洲電台》記者協助後，才得知母親的確是在監禁過程中去世。

《自由亞洲電台》報導指出，新疆阿克蘇柯坪縣再教育中心的一名官員證實，艾沙的母親的確在再教育中心去世，但他不願透露具體是在哪一個再教育中心；柯坪縣一名派出所警官則表示，艾沙的母親是在「第二再教育中心」內去世，她已經在裡面被關了1年多，拘留原因是「受到宗教極端主義影響」。

艾沙表示，他和母親最後一次見面是在1994年，距今已24年之久，由於長年流亡海外加上擔心牽連家人，所以他很少打電話給家人，最後一次和母親通話則是在去年4月。如今艾沙也很擔心家人的狀況，他也提到，他的哥哥和弟弟也被抓走，高齡90歲的父親也下落不明。艾沙強調：「這不是我一個人的情況，我知道的是，在國外的維族人有99%都不知道家裡的情況。」