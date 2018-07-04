權傾一時到落馬受審 看大馬前首相納吉起落

2018-07-04 00:38

〔中央社〕兩個月前還貴為馬來西亞首相的納吉，他落馬成為大規模貪腐醜聞主嫌的歷程之迅速、所陷處境之嚴峻，彷彿瞬間從天堂墜入地獄一般。

5月大選後，曾是納吉（Najib Razak）政治導師的馬哈地（Mahathir Mohamad）主政新政府，針對納吉和妻子羅斯瑪（Rosmah Mansor）長年貪腐和恣意搜刮的指控，加緊調查，步步進逼，使得納吉敗選後的處境更見艱辛。

現年64歲、溫和的納吉是大馬開國元勛之子，擁有馬國馬來族貴族背景，年紀輕輕就被當做未來首相在栽培。2009年就任首相時，納吉最初以改革者自居。

不過他只進行有限度改革，例如替換備受外界抨擊作為箝制異己的安全法令，此舉在當時予人一絲希望，以為執政聯盟將會停止鎮壓策略。納吉所屬的執政聯盟曾經所向披靡，掌權長達60年。

然而，許多人將曾在英國受教育的納吉視為孤傲不群的精英，對大馬普羅大眾所知有限。而他不食人間煙火地屢屢失言，以及諸如2015年實施讓窮人大喊吃不消的銷售稅，在在加深外界對他的這種印象。

羅斯瑪則因專橫跋扈而經常惹議。當大馬最低月薪才900令吉（約新台幣6800元）之際，她會花1200令吉（約新台幣9000元）請設計師專門到府為她打理髮型。大馬具有多元文化，但主要人口是生活簡樸的穆斯林，以上種種及類似的情況自然讓她招致斥責。

馬哈地曾表示，納吉2015年私下告訴他，「現金為王」（cash is king）正是在大馬持續獲得政治支持的真諦。這句話後來被政敵拿來批判他高傲自大、貪腐成性。

2002年大馬爆發法國潛艦採購醜聞，時任國防部長納吉的一名親信居間促成採購案。但錢和權似乎成為一道銅牆鐵壁，讓他安然脫身。

後來不但傳出大馬官員收受巨額回扣，本案更因參與談判的蒙古女模阿爾丹杜雅（Altantuya Shaariibuu）遭人謀殺而備受矚目。她的屍體在吉隆坡附近遭軍用炸藥毀屍。

負責大馬部長維安工作的特勤機構兩名官員遭到定罪。不過多年下來，納吉和羅斯瑪一直被懷疑涉案。納吉甚至一度被迫出面否認自己和當年28歲的阿爾丹杜雅有染。

不過，大馬主權財富基金一馬發展公司（1MDB）弊案才是壓垮納吉的最後一根稻草。

2013年納吉連任後不久，1MDB陷入無止盡的債務黑洞，大筆資金下落不明的傳言不脛而走。

這個主權財富基金遭到侵吞的詳盡報導4年前開始出現，事件發展如滾雪球一般，終於釀成馬哈地引領的選舉海嘯，擊潰了納吉，更讓他成為階下囚。