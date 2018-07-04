不到48小時 菲國再一名地方首長被槍殺

2018-07-04 00:29

〔中央社〕菲律賓在不到兩天的時間裏，有2名地方首長遭人槍殺！繼昨天上午呂宋島南部一名市長遇襲身亡後不到48小時，呂宋島中部又有一名鎮長被攔路槍殺。

菲律賓警方報告稱，新埃西哈省（Nueva Ecija）提尼奧將軍鎮（General Tinio）鎮長波特（Ferdinand Bote）下午4時30分在離開加巴那統市（Cabanatuan）灌溉行政局時，遭騎機車男子開槍襲擊。

提尼奧將軍鎮在馬尼拉以北約140公里，加巴那統市則是提尼奧將軍鎮的鄰近大城。

根據Danilo Bote Fajardo在臉書頁張貼的影片，波特所乘休旅車駛出灌溉局的大門，準備轉彎時，突有一名黑衣男子靠近開槍。

菲國電視台播放的畫面顯示，休旅車的前座滿佈彈孔。

波特是菲國不到48小時內遭刺殺的又一地方首長。

2日上午8時30分左右，馬尼拉以南約65公里塔瑙安市（Tanauan）的市長哈利利（Antonio Halili），在市政府廣場前參加升旗典禮時，遭人從遠處用狙擊槍射殺。

波特是當地政治望族的成員，2016年從副鎮長當選鎮長，後來加入總統杜特蒂所屬的「民主菲人-國民力量黨」（PDP-Laban）。

和被指涉毒的哈利利不同，柏特並不在杜特蒂的涉毒地方首長名單之中。

菲律賓人權委員會對於地方首長接連遇害感到擔憂，要求政府立即採取行動保障人民的生命權，並為暴力事件受害者討回公道，嚴懲犯罪者。（編輯：林治平）