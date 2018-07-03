男女平等卡好？ 英美研究：其實女人較愛男人性別歧視

英國肯特大學與美國愛荷華州立大學科學團隊研究發現，比起完全公平對待女性的男性，女性更喜歡親善型性別歧視的男性，能提供女性保護與特殊待遇。（歐新社）

2018-07-03 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕英國肯特大學（UKC）與美國愛荷華州立大學（Iowa State University）科學團隊研究發現，比起完全公平對待女性的男性，女性更喜歡親善型性別歧視的男性，能提供保護與特殊待遇，研究發布於《個性與社會心理學》（JPSP）期刊。

根據《每日郵報》報導，研究人員讓5組人數介於233人至104人的女性，查看各種男性簡歷，並要求將其視為工作同事或伴侶，簡歷中的男性包括那些善良但卻被認為是性別歧視的男人，以及平等對待女人完全不會給予任何特殊待遇的男人，發現女性盡管知道具有性別歧視的男人可能會帶給自己負面反應，但仍認為他們相當有吸引力。

參與研究的科學家高爾（Pelin Gul）和卡普弗爾（Tom Kupfer）指出，女性完全了解親善型性別歧視（BS）的男人的有害之處，但認為這款男人的理想面能超越她們所察覺的缺點，使女性更願意與這款男性結合，而不是那些不給她們特殊待遇的男人。

研究提到，越是期待被男性公平對待的女性，反倒越喜歡具有俠義心腸的親善型性別歧視（BS）之男性，會認為這類男性為女性付出的舉動很貼心，這種現象與女性的生存本能行為有關，女性會選擇理想的配偶以提高孩子的存活率，「一個更有可能保護家庭或為家庭提供食物的男性，會增加後代存活的機會」。