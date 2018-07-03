打臉自己！ 臉書坦承提供用戶個資給61間公司

臉書先前曾表示在2015年發現用戶個資外洩疑慮後，便馬上中止與其他公司的用戶數據共享，但在臉書最新提交給英國國會的報告中，卻發現臉書其實並不是立刻中止。（資料照，美聯社）

2018-07-03 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕臉書（Facebook）先前曾表示在2015年發現用戶個資外洩疑慮後，便馬上中止與其他公司共享用戶數據，但在臉書最新提交給英國國會的報告中，卻發現其實後來還是提供61間公司6到8個月的「緩衝期」，並未立刻中止。

綜合媒體報導，臉書近日向英國國會提交了長達747頁的報告，以回應4月時英國國會的質詢，內容揭露了其實他們並未在2015年就中止其他公司使用臉書用戶的個資，不只證實了美國媒體先前爆料臉書允許至少60家科技公司使用臉書用戶資料，更打臉自身先前的說法。

包括Nike、Spotify、Panasonic、Snap等61家知名公司，在2015年臉書內部發現問題之後，都還獲得了6到8個月的「緩衝期」，得以繼續使用臉書用戶的個資。在另1份單獨披露的文件內，指出除了上述61間公司之外，還有52間公司獲得了更進一步使用臉書用戶個資的權限，包含蘋果、華為、亞馬遜都在名單之上。

雖然臉書方面表示，這些用戶數據的使用都有經過用戶同意，且加註在服務條款之內。但先前爆發的劍橋分析個資外洩事件，已經讓臉書的信譽大幅度地下降，如今又有說詞前後不一的情形，更讓外界不放心臉書對用戶資訊安全的保證。