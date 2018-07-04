怒批哭暈體、嚇尿體文章浮誇自大 人民網：會自食惡果

中國輿論近年常出現貶抑嘲諷外國，以凸顯「中國好棒棒」文風，《人民網》近日卻在微博官方帳號痛批這類「跪求體」、「哭暈體」、「嚇尿體」浮誇自大文風有百害而無一利。（圖擷取自人民網）

2018-07-04 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒爆發內鬥？中國輿論近年常出現貶抑嘲諷外國，以凸顯「中國好棒棒」文風，《人民日報》海外版在6月30日更刊出「挑起貿易戰 美國已受傷」的新聞，由人民日報社經營的網路新聞《人民網》近日卻在微博官方帳號痛批這類「跪求體」、「哭暈體」、「嚇尿體」浮誇自大文風有百害而無一利，甚至接連嘲諷「文章不會寫了嗎？」、「中國人不自信了嗎？」

中美貿易戰持續加溫，中國官媒《人民日報》近日刊出的報導更使用「美國害怕了」、「日本嚇傻了」、「歐洲後悔了」等詞，引發《人民網》發出「三評浮誇自大文風」系列文章，並在首篇「文章不會寫了嗎？」中痛批，近期「跪求體」、「哭暈體」、「嚇尿體」等浮誇自大文風頻現，不僅消解媒體公信力，也污染輿論生態、扭曲國民心態。在第二篇「中國人不自信了嗎？」中更指出，用浮誇文風講荒誕故事，反過來會自食其果。

《人民網》也批評，雖然這類文章賺取許多點擊，但這些內容不僅內容了無新意，還用一味誇大、以偏概全的聲稱中國創下多個世界第一，但事實上，國家不會因為自大而變強，浮誇自大的文風只會造成公眾走進夜郎自大、自吹自擂的狂妄誤區，片面地出現「天下第一」的錯覺，無形地助長了民粹主義情緒。《人民網》認為，這些做法顯然不是「中國威脅」，而是「威脅中國」，讓國際形象傳播在不經意間被「抹黑」了、「異化」了。