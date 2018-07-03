為何無尾熊能吃有毒尤佳利樹葉？國際研究解開謎團

2018-07-03 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕7個國家的科學團隊聯合發布最新研究指出，已破解無尾熊能吃下有毒之尤加利樹葉的原因，這與牠們體內的基因有關，希望藉由了解無尾熊們的飲食、基因，幫助牠們免於滅絕，研究發布在《自然遺傳學》（Nature Genetics）期刊。

綜合外媒報導，研究團隊分析2萬6558個無尾熊基因後發現，無尾熊每天攝取600公克至800公克的尤加利樹葉，但900種尤加利樹中，牠們只吃其中約20種樹、含水量超過50%的葉片，基因使無尾熊的舌頭上有更多的苦味、水味受體，讓牠們能夠選出毒性較小、含水量更高的葉片，但目前尚未明瞭為何他們只吃尤加利樹葉。

研究指出，無尾熊體內的解毒基因能使牠們的消化道產生萜烯、酚類化合物的酵素（酶），幫助其分解葉片中的毒素，但這樣的基因能高效率地分解掉消炎止痛藥、抗生素等藥物，使得無尾熊感染披衣菌（Chlamydia）的情況無法好轉，感染此菌讓牠們恐致失明、患不孕症與產生尿道疾病。

研究提到，澳洲北部的無尾熊普遍有感染披衣菌、棲地受到破壞的情況，在治療時若投以正常劑量抗生素，因其體內基因會使藥物無效，但若施以高劑量抗生素反倒會影響到牠們腸胃中的益菌叢，因此目前還需要更多研究來找到保育無尾熊的辦法。