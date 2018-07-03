3個月不落地！傳中國推核動力轟炸機 台灣網友笑翻

2018-07-03 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國各大軍事網站於6月30日起均掀起官方即將推出核子動力轟炸機的傳聞，稱名為「五星之光」的核子動力轟炸機可連續飛行3個月不需降落，令台灣網友笑翻，直呼「嘴砲最強」、「厲害了！我的匪！」

綜合外媒報導，外傳中國科學院將於甘肅省打造2座「熔鹽反應爐」，跟一般水冷反應爐不同，此反應爐不需用水，係以熔鹽冷卻高溫，且爐內壓力較低，但溫度介於700度至1400度之間，缺點在於高溫狀態的熔鹽會侵蝕設備結構，因此這樣的反應爐較少被世界各國採用。

6月30日傳出中國當局要以此研究核反應爐小型化的方法，並將其搭載於轟炸機上，創造史上首架核動力轟炸機，且該機速度可達3.6倍音速，也就是時速4406.4公里，補充1次核燃料可維持30個月不降落，能繞行地球80圈，相對於耗費1300萬人民幣（約台幣5974萬元）加滿燃油可航行2萬公里的遼寧艦相比，節省許多成本。

許多網友知悉此事後，均認為此傳言有空穴來風之虞，紛紛留言指出「支共的文媒愈來愈強大了，再不久牠可以吹中國巳經是世界第1強了」、「飛機3個月不落地，人3個月不上廁所」、「吹起牛逼來自己嗨」、「飛3個月是要飛去月球撞山嗎」、「繼續做夢吧我們也不當驚夢人」、「飛行員還可以不吃不喝不睡」；且有網友指出，同樣的傳聞於2014年就已傳過，不明白中國當局「炒冷飯」的用意。