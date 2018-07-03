印尼又傳渡輪外海傾覆 12死上百人受困待援

印尼今日驚傳一艘渡輪在外海沉沒，據傳該艘渡輪是在從蘇拉威西島駛向附近的塞拉亞島時遭遇強風和大浪。（圖擷自IG : Daeng Info推特）
〔即時新聞／綜合報導〕日前剛發生重大渡輪沉沒事故的印尼，今日又傳出有一艘渡輪在外海傾覆，目前已知有12人死亡，並有其他百餘人受困待援。
綜合媒體報導，印尼今日驚傳一艘渡輪在外海傾覆，據傳該艘渡輪是在從蘇拉威西島（Sulawesi island）駛向附近的塞拉亞島（Selayar island）時遭遇強風和大浪。目前已知船上全部共有139人，當局獲報後已緊急趕往救援，不過目前已知有12人死亡，其中包含2名幼童，分別為2歲及3歲。當局截至目前尚未公布遇上船難的是哪些人。
從網路流傳的畫面可看到，遇難船隻在外海水域傾斜，許多乘客都緊緊抓住渡輪外側等待救援，也有部分人是落水後漂浮在海面上等待救援。
致命的船難事故在印尼並不罕見，上月18日蘇門達臘島多巴湖才剛發生木製的渡輪船隻沉沒，造成200多人喪生湖中的憾事，當時僅救起包括船長在內的18人，據傳當時是因出航時超載了將近5倍的人數，加上在多巴湖上又遇上暴風雨才導致傾覆，當局則在今日宣布取消搜救。
Penumpang kapal fery KM Lestari Maju yang karam di perairan Selayar berusaha menyelamatkan diri ke daratan di daerah Pa'bakdilang, Selayar— IG : Daeng Info （@Daeng_Info） 2018年7月3日
hingga pkl. 18.00 wita korban tewas berjumlah 12 orang pic.twitter.com/Lkqg2NKlXP
BREAKING NEWS— IG : Daeng Info （@Daeng_Info） 2018年7月3日
Kapal Feri KM. Lestari Maju dari pelabuhan Bira, Bulukumba menuju Selayar dihantam ombak dan nyaris tenggelam di perairan Selayar sekitar Pa'bakdilang, dekat dengan pelabuhan Pamatata selasa siang （3/7） pic.twitter.com/zfzy7H7qtm
Menurut Kapolres Kep. Selayar, AKBP Syamsu Ridwan hingga pkl. 17.05 wita terdapat 6 orang meninggal dunia dan pencarian korban lainnya masih terus dilakukan pic.twitter.com/2POItVybMa— IG : Daeng Info （@Daeng_Info） 2018年7月3日
Suasana kepanikan penumpang di dalam kapal feri KM. Lestari Maju dari pelabuhan Bira, Bulukumba menuju Selayar yg nyaris tenggelam di perairan Selayar sekitar Pa'bakdilang, dekat pelabuhan Pamatata Selayar selasa siang （3/7）, belum ada info resmi korban akibat kejadian ini pic.twitter.com/lyEzZSFLdx— IG : Daeng Info （@Daeng_Info） 2018年7月3日
印尼今日驚傳一艘渡輪在外海沉沒，目前已知船上全部共有139人，並已知有12人死亡。（圖擷自IG : Daeng Info推特）
部分人員在落水後，漂浮在海面上等待救援。（圖擷自IG : Daeng Info推特）
船隻在印尼外海嚴重傾覆，看上去隨時會沉沒。（圖擷自IG : Daeng Info推特）
船上載運的車輛也紛紛落海。（圖擷自IG : Daeng Info推特）
許多人員緊抓在渡輪外頭，等待救援。（圖擷自IG : Daeng Info推特）
在岸上有不少民眾圍觀。（圖擷自IG : Daeng Info推特）