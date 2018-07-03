世界最重少年237公斤 胖到無法走路只得接收手術

2018-07-03 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕印度一名少年因為酷愛吃垃圾食物，加上整天賴在房間躺著，體重直線上升，胖到了237公斤，甚至因為太胖了所以無法站起來走路，因此家人決定將這名少年送到醫院進行減重手術。

根據外媒報導，這名可能是世界上最重的15歲青少年米赫（Mihir Jain），住在印度德里西部，幾個月前他的父母因為米赫胖到無法站起來，因此將他送到新德里沙克德（Saket）的麥克斯醫院（Max hospital）接受減重手術。

當時米赫到醫院量測出來的體重達到237公斤，由於實在是太重了，進行手術的難度高，因此米赫的主治醫師普拉迪普（Pradeep Chowbey）建議他先採用低卡路里飲食來控制體重，前4週米赫成功瘦了10公斤，但之後普拉迪普認為，若要用這樣的方式讓減重效果更明顯，就需要借助減重代謝手術，因此安排米赫在今年4月動手術，最後手術成功後，普拉迪普要求米赫繼續照計畫進行低卡路里的限制飲食方式減肥，對於米赫來說，想要成功瘦身的路還有得走。

米赫的母親浦加（Puja Jain）表示，米赫剛出生時體重和一般新生兒差不多，只是之後體重急遽增加，才5歲就已經有60至70公斤了。但是因為家裡的人幾乎都體重過重，因此對於米赫肥胖的情況也不以為意，但之後因為米赫胖到無法走路而休學，他們才了解到事情的嚴重性，將米赫送到醫院診治。